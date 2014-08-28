مدرب إنجلترا يفسر اختيار روني قائدا للفريق

فسر روي هودجسون المدير الفني لمنتخب إنجلترا اختياره لواين روني قائدا لفريق الثلاثة أسود بعد اعتزال ستيفن جيرارد اللعب دوليا.

جيرارد اعتزل، ومن بعده فرانك لامبارد أعلن القرار ذاته، وانتهى زمن ريو فرديناند وجون تيري مع الفريق الذي فاز بكأس العالم مرة يتيمة عام 1966.

وقرر هودجسون اختيار روني قائد مانشستر يونايتد لحمل شارة إنجلترا كذلك، مفضلا الفتى الذهبي على حساب جاري كاهيل وجو هارت.

وقال هودجسون عن ذلك: "فكرت كثيرا في الأمر، لكن روني كان الخيار الظاهر للجميع والواضح لأي شخص في مكاني".

وتابع "لا أريد أن أقول إنه لم يجد منافسة من أخرين، جو هارت وجاري كاهيل يملكان الخبرة ويلعبان دوري أبطال أوروبا اسبوعيا، لكن الوقت كان وقت روني".

وأضاف "هو قائد مانشستر يونايتد، هو لاعب ملتزم إلى أقصى درجة ممكنة، على مدار عامين عملت فيهما مع المنتخب لم يبخل في شيء سواء خلال التدريبات أو المباريات".

وأتم "تحدثت مع روني في الأمر على مدار ساعات، هو يعي جيدا مسؤوليات هذا المنصب ومستعد تماما للمهمة".