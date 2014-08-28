حولي جلسة علاج طفلكِ لمتعة مع البنج الضاحك

الرياض – لما هودلي

جميع الأطفال دون استثناء لديهم فوبيا من طبيب الأسنان بسبب إبرة البنج التي يعتبرها الطفل بمثابة وسيلة تعذيب، ولمعالجة رفض الطفل لزيارة طبيب الأسنان تم ابتكار غاز يسبب استرخاءه، وصفته لنا الدكتورة شيماء بلبل أخصائية طب وجراحة الفم والأسنان:

وهو عبارة عن غاز عديم اللون، وله رائحة جميلة يعمل على التخدير اللطيف، ويستخدم بدلاً من إبرة البنج المخيفة للأطفال، يطلق عليه علميّاً اسم غاز النيتروز، وفي غضون خمس دقائق يكون تأثيره قد انتهى على عكس البنج التقليدي الذي يأخذ وقتًا حتى يخدر المنطقة المطلوبة، ويتأخر حتى يزول تأثيره، بالإضافة لأنه يمكن للطبيب المستخدم للبنج الضاحك بالتحكم بالوقت الذي يلزم كل حالة وبنسبة الغاز التي يجب عليه إطلاقها من الجهاز بكل دقة دون أي شعور بالألم.

طريقة استخدامه:

- يخلط أوكسيد النيتروز بنسب معينة مع الأكسجين في جهاز خاص، ثم يوضع قناع على أنف المريض ليستنشقه لمدة تتراوح ما بين دقيقتين إلى ثلاث دقائق.

- يشعر الطفل بوخزات خفيفة في الذراعين والساقين، ثم بالدفء، وبالارتخاء التام والسعادة، وقد ينتابه شعور بالنعاس لدرجة يصعب عليها فيها فتح عينيه.

- يستخدم في الحالات التي يعاني فيها الأطفال؛ خوفاً من إبرة البنج أو في الحالات التي تطلب عملاً خفيفاً لا يحتاج لبنج كامل.

- هو آمن طبيًّا مادام المريض لا يعاني أي مشاكل في الكبد أو القلب، ولا يعاني من أي مشاكل صدرية خاصة التنفسية مثل: الربو والزكام الحاد الذي يمنع استنشاق الغاز بطريقة صحيحة عن طريق الأنف.

- يجب على الأهل إطلاع الطبيب على وضع طفلهم الصحي بشكل واضح، فهو من يحدد ما إذا كان الطفل قادراً على استخدامه أم لا.