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زعيم المعارضة التركية يقاطع حفل تنصيب «أردوغان» لرئاسة الجمهورية

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أعلن خلوق كوج، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري ونائب مدينة صامصون، أن زعيم الحزب المعارض الرئيسي بتركيا كمال كليجدار أوغلو سيقاطع حفل تنصيب رجب طيب أردوغان رئيسا للجمهورية، فيما ترك الخيار لنوابه بالمشاركة في الحفل أو مقاطعته.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «ميلليت» التركية، الخميس، نقلا عن كوج قوله إن قرار مقاطعة كليجدار أوغلو لحفل تنصيب أردوغان لمنصب رئيس الجمهورية الـ(12) جاء بعد أن عقدت اللجنة التنفيذية للحزب اجتماعها الأربعاء، مشيرا إلى أن حضور هذا الحفل سيكون بمثابة الشهادة على الزور والفساد والرشاوى والتلاعب وسرقة أموال الدولة.

وتبدأ مراسم أداء اليمين الدستورية بعد ظهر اليوم بالبرلمان التركي بعد تسليم رئيس البرلمان جميل تشيشك الرئيس أردوغان وثيقة فوزه بالانتخابات الرئاسية الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبعدها ستتم زيارة لضريح الزعيم التركي ومؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك (آنيت كابير)، ويعقب ذلك التوجه للقصر الجمهوري لتسلم منصب الرئاسة من الرئيس الحالي عبدالله جول الذي سيترك القصر الجمهوري في حفل رسمي مساء الخميس.

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