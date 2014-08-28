اليمن يرحب بإطلاق سراح اثنين من رعاياه من معتقلي «جوانتنامو»

رحبت سفارة اليمن بواشنطن بقرار السلطات الأمريكية القاضي بإطلاق سراح اثنين من رعاياها من بين المعتقلين اليمنيين في سجن «جوانتنامو» تمهيدا لإعادتهما إلى البلاد.

وأشار القائم بأعمال السفارة اليمنية في واشنطن عادل على السنيني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية، الخميس، إلى الجهود التي تبذلها السفارة لمتابعة أوضاع المعتقلين اليمنيين في «جواناتنامو» والسعي نحو الإفراج عنهم وإعادتهم إلى اليمن وتأهيلهم لدمجهم في المجتمع .

ولفت إلى أن اليمن قطع شوطا كبيرا في المباحثات مع الجانب الأمريكي وأن هناك لجان عمل بين الجانبين لاستكمال المتطلبات التي تساعد على إغلاق هذا الملف.