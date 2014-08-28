أخبار عاجلة

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية/فريدة الشوباشي : ترامب يدرك ان الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى -
أزمة «نادي القرن»| شادي وجماهير الأهلي يسخرون.. والزمالك يلتزم الصمت -
أزمة بين البدري وأيوب بسبب اختراق الحظر الإعلامي -
تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي: من مصلحة الأمريكان إن الأوضاع تستقر في الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر -
قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

اليمن يرحب بإطلاق سراح اثنين من رعاياه من معتقلي «جوانتنامو»

Google+ Print

رحبت سفارة اليمن بواشنطن بقرار السلطات الأمريكية القاضي بإطلاق سراح اثنين من رعاياها من بين المعتقلين اليمنيين في سجن «جوانتنامو» تمهيدا لإعادتهما إلى البلاد.

وأشار القائم بأعمال السفارة اليمنية في واشنطن عادل على السنيني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية، الخميس، إلى الجهود التي تبذلها السفارة لمتابعة أوضاع المعتقلين اليمنيين في «جواناتنامو» والسعي نحو الإفراج عنهم وإعادتهم إلى اليمن وتأهيلهم لدمجهم في المجتمع .

ولفت إلى أن اليمن قطع شوطا كبيرا في المباحثات مع الجانب الأمريكي وأن هناك لجان عمل بين الجانبين لاستكمال المتطلبات التي تساعد على إغلاق هذا الملف.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية