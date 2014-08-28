بالصور… ​اختبارات لشباب قنا المتقدمين للعمل بالقرى السياحية بالبحر الأحمر

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا اجتماعا موسعا ضم مجموعة كبيرة من القيادات التنفيذية ومسؤلي تشغيل الشباب بالمحافظة وحضور عيد السيد عيد مدير عام شئون العاملين بشركة النخيل والمنتجعات السياحية ومجموعة الشباب المتقدمين لشغل الوظائف بتلك الشركة .

وأشاد الهجان بالجهود المبذولة من كافة الأطرف لتوفير فرص عمل للشباب القنائي في القطاع الفندقي بمحافظة البحر الأحمر في كافة الحرف و المهن .

وأوصي الهجان الشباب المتقدمين بضرورة العمل الجاد والتحلي بالصبر والعزيمة ومواصلة العمل الدءوب خاصة أن العمل الفندقي مجال يقدر المتميزين فيه، وأعطي تعليماته بسرعة فحص وإنهاء أوراق الشباب المتقدمين وضرورة مراعاة ظروف الإعاشة وكذلك الخدمة الصحية لهم .

وعلي الجانب الأخر، قام عيد السيد عيد مدير عام شئون العاملين بشركة النخيل والمنتجعات السياحية بإلقاء محاضرة تثقيفية عن طبيعة العمل الفندقي بشكل عام وعن طبيعة العمل المنوط بكلا منهم بشكل خاص كما تمت مقابلة كل شاب منهم علي حدة للتأكد من صحة أوراقه وذكر بأنه سوف يتم سفر عدد من الشباب إلي مقر عملهم اليوم عن طريق أتوبيسات القرية السياحية وأما عن الباقين سيتم سفرهم بعد استيفاء الأوراق المطلوبة منهم .