اتحاد نساء مصر ينجح فى تدريب وتوظيف ٣٦٠ شخصا ويستهدف ١٧٠٠ شاب من الجنسين

قالت الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر إن مشروع “فرصة أمل”،

الذي يتبناه الاتحاد ويشرف على تنفيذه، نجح حتى الآن في تدريب وتأهيل 360 شابا من الجنسين وتعيينهم في 14 مصنعا .

وأضافت بدران – فى تصريح لها اليوم – أن المشروع يستهدف تدريب وتوظيف 1700 شاب وفتاة وإن أحد أهدافه هو الارتقاء مجتمعيا بمستوى الأسرة المصرية، من خلال التشجيع على محو الأمية الذى يعد شرطا أساسيا للالتحاق بالعمل، وعدم التسرب من التعليم، والالتزام بنظام تحديد النسل .

وأشارت إلى أن أهم ما يميز مشروع “فرص أمل” اجتماعيا هو حل المشكلات التى تحول دون الحصول على التدريب، ومن بينها توفير حضانات لأبناء المتدربين، وتوفير بدل مواصلات للمتدربين أنفسهم، إلى جانب خدمات تسهيلية لمساعدتهم في الحصول على التدريب والعمل.

وأوضحت أن الاتحاد أطلق مشروع “فرص أمل”، فى مبادرة جديدة منه تستهدف تدريب وتأهيل الشباب والعمل على توظيفهم في الشركات والمؤسسات المختلفة بعد حصولهم على التأهيل اللازم لملائمة متطلبات سوق العمل .

أ ش أ