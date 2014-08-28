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المتهم باغتصاب طفلة بالمنوفية ينكر الاتهامات الموجهة إليه.. والنيابة تقرر حبسه 4 أيام

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المتهم باغتصاب طفلة بالمنوفية ينكر الاتهامات الموجهة إليه.. والنيابة تقرر حبسه 4 أيام المتهم باغتصاب طفلة بالمنوفية ينكر الاتهامات الموجهة إليه.. والنيابة تقرر حبسه 4 أيام

صورة أرشيفية

تباشر نيابة منوف برئاسة المستشار محمود صلاح رئيس النيابة, تحقيقاتها فى قضية اغتصاب طالب ثانوى لطفلة 6 سنوات بقرية كفر فيشا بمركز منوف والتى وقعت أحداثها صباح اليوم الخميس بالقرية .

وفى تحقيقات النيابة انكر عبد الرحمن مصطفى 16 سنة طالب بالصف الثانى الثانوى المتهم بالتعدى على الطفلة ارتكابه للواقعة على الرغم من اعترافه فى تحقيقات قسم منوف بالتعدى على الطفلة جنسيا  .

وأشارت التحقيقات إلى أن الطفلة تعانى من تخلف عقلى، وقالت فى أقوالها أمام النيابة بعد التعرف على مرتكب الواقعة ” هو قالى تعالى نلعب ورا السور وعمل حاجات وحشة معايا ” .

وتم تحويل الطفلة إلى الطب الشرعى لفحصها وكذلك تحليل الـDNA الموجود على بنطلون الطفلة حيث تم التحفظ عليه ملطخ بدمائها .

وأصدرت نيابة منوف برئاسة المستشار محمود صلاح قرارها بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واستكمال التحريات حول الواقعة .

يذكر أن اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا من الرائد نبيل مسلم رئيس مباحث منوف بضبط عبد الرحمن مصطفى 16 سنة طالب بالصف الثانى الثانوى المقيم بقرية كفر فيشا لتعديه جنسيا على م ي م 6 سنوات طالبة بالصف الاول الابتدائى.

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