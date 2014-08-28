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سلطات الاحتلال تلتزم بالهدنة المصرية وتسمح لصيادي غزة بالإبحار لـ6 أميال

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سلطات الاحتلال تلتزم بالهدنة المصرية وتسمح لصيادي غزة بالإبحار لـ6 أميال سلطات الاحتلال تلتزم بالهدنة المصرية وتسمح لصيادي غزة بالإبحار لـ6 أميال

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الخميس للصيادين في قطاع غزة، بالدخول إلى مسافة 6 أميال بحرية بدلا من ثلاثة، وذلك تنفيذًا لتفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، في تصريح لوكالة الأناضول “إنّ سلطات الاحتلال سمحت صباح الخميس للصيادين بالدخول إلى مسافة 6 أميال بحرية بدلا من ثلاثة

وتمكن الصيادون  من اصطياد نحو (20 طن) من الأسماك بأنواعها المختلفة في أول رحلة صيد في مسافة 6 أميال حسب اتفاق التهدئة، والتي تم الاتفاق على أن تصل إلى 9 أميال الأسبوع المقبل.

وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، إلى وقف لإطلاق النار برعاية مصرية، نصت بنود الاتفاق على توسيع المدى البحري المسموح للصيادين فيه بالصيد لـ6 أميال بحرية ومن ثم لمسافة تصل إلى 9 أميال الأسبوع المقبل.

وتتضمن الهدنة، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، وقف إطلاق نار شامل ومتبادل بالتزامن مع فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل بما يحقق سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثة ومستلزمات الإعمار، واستمرار المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن الموضوعات الأخرى (الأسرى والميناء والمطار)، خلال شهر من بدء تثبيت وقف إطلاق النار.

ورحب عياش بتوسيع مساحة الصيد حتّى مسافة تقدّر بـ 6 أميال بحرية، مؤكدًا أن المساحة المسموح لصيادي قطاع غزة، العمل بها، قبل بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من يوليوالماضي، كانت حتّى مسافة 3 أميال بحرية فقط.

وبيّن نقيب الصيادين الفلسطينيين أن المقاومة الفلسطينية، حسب اتفاقية وقف إطلاق النار التي وقّعت عام 2012، استطاعت توسيع مساحة الصيد حتّى 6 أميال بحرية، إلا أن البحرية الإسرائيلية وبعد مرور أقل من ثلاثة أشهر أعلنت عن تقليص المساحة حتّى مسافة 3 أميال بحرية.

ويقول عياش إن نحو أربعة آلاف صياد، يعيلون أكثر من 50 ألف نسمة يعملون في مهنة الصيد، تعرضوا لخسائر فادحة طيلة الحرب الإسرائيلية تجاوزت الـ6 مليون دولار.

وكانت البحرية الإسرائيلية، قبل بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من يوليو الماضي، بيوم واحد فقط، منعت الصيادين من النزول إلى البحر بشكل كامل.

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