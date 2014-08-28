ورشة عمل نحو التحليل البيئي اللازم للخطة الاستراتيجية الخمسية لجامعة المنيا‎

نظم مركز التخطيط الاستراتيجي بجامعة المنيا ورشة عمل بمبنى التطوير نحو بناء التحليل البيئي اللازم للخطة الاستراتيجية الخمسية للجامعة تحت رعاية الدكتور جمال أبو المجد القائم بأعمال رئيس الجامعة .

حضر الورشة عمداء كليات التربية والتربية الفنية والتربية النوعية والتربية الرياضية ورياض الأطفال وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور أحمد عبد العزيز مدير المركز والمشرف على ورشة العمل أن هذه الورشة أساس في بناء الخطة الإستراتيجية للجامعة لإعطائها المصداقية وضمان قابليتها للتحقيق والتواصل بين الجامعة والمجتمع المحلى وبالتالي يسهم في تطويره .

أوضح الدكتور محمد عبد الفتاح البارودي الأستاذ بكلية الزراعة بأنه يرى ضرورة الاهتمام بالمناهج الدراسية التي تواكب المهارات المطلوبة فى سوق العمل الوظيفي لإعداد الخريجيين من مختلف الكليات وتجهيزهم على أهم المهارات الحياتية المطلوبة للنجاح في سوق العمل .

اختتمت الورشة أعمالها بالتأكيد على ضرورة الاهتمام بمنظومة التعليم بداية من وكيل الوزارة ومديرى الإدارات التعليمية والموجهين والمدرسين لتحقيق الهدف المرجو في بناء صرح تعليمي فعال .