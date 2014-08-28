أخبار عاجلة

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية/فريدة الشوباشي : ترامب يدرك ان الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى -
أزمة «نادي القرن»| شادي وجماهير الأهلي يسخرون.. والزمالك يلتزم الصمت -
أزمة بين البدري وأيوب بسبب اختراق الحظر الإعلامي -
تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي: من مصلحة الأمريكان إن الأوضاع تستقر في الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر -
قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ورشة عمل نحو التحليل البيئي اللازم للخطة الاستراتيجية الخمسية لجامعة المنيا‎

Google+ Print
ورشة عمل نحو التحليل البيئي اللازم للخطة الاستراتيجية الخمسية لجامعة المنيا‎ ورشة عمل نحو التحليل البيئي اللازم للخطة الاستراتيجية الخمسية لجامعة المنيا‎

نظم مركز التخطيط الاستراتيجي بجامعة المنيا ورشة عمل بمبنى التطوير نحو بناء التحليل البيئي اللازم للخطة الاستراتيجية الخمسية للجامعة تحت رعاية الدكتور جمال أبو المجد القائم بأعمال رئيس الجامعة .

حضر الورشة عمداء كليات التربية والتربية الفنية والتربية النوعية والتربية الرياضية ورياض الأطفال وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور أحمد عبد العزيز مدير المركز والمشرف على ورشة العمل أن هذه الورشة أساس في بناء الخطة الإستراتيجية للجامعة لإعطائها المصداقية وضمان قابليتها للتحقيق والتواصل بين الجامعة والمجتمع المحلى وبالتالي يسهم في تطويره .

أوضح الدكتور محمد عبد الفتاح البارودي الأستاذ بكلية الزراعة بأنه يرى ضرورة الاهتمام بالمناهج الدراسية التي تواكب المهارات المطلوبة فى سوق العمل الوظيفي لإعداد الخريجيين من مختلف الكليات وتجهيزهم على أهم المهارات الحياتية المطلوبة للنجاح في سوق العمل .

اختتمت الورشة أعمالها بالتأكيد على ضرورة الاهتمام بمنظومة التعليم بداية من وكيل الوزارة ومديرى الإدارات التعليمية والموجهين والمدرسين لتحقيق الهدف المرجو في بناء صرح تعليمي فعال .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا