مرسيليا يطلب الجناح الأعسر لسبورتنج لشبونة

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي أوليمبيك مرسيليا يسعى لضم دييجو كابل الجناح الأيسر لسبورتنج لشبونة البرتغالي.
دييجو كابل نجم سيفيليا السابق ولاعب منتخب إسبانيا الأسبق، يعد النجم الأبرز في صفوف سبورتنج لشبونة.
ويسعى مرسيليا لتعويض ماتيو فالبوينا الجناح الذي رحل عن النادي هذا الصيف متجها إلى ديانمو موسكو الروسي.
ويأمل مرسيليا في استغلال استعداد سبورتنج لشبونة لبيع كابل بعد التعاقد مع لويس ناني من مانشستر يونايتد.
جدير بالذكر أن سبورتنج لشبونة يضم الثنائي المصري، محمود عبد الرازق "شيكابالا" ورامي ربيعة.