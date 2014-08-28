عبد العزيز النعيمي يطلع على خدمات الإمارات للاجئين السوريين في الأردن

اطلع الدكتور الشيخ عبد العزيز بن علي النعيمي أمين عام جمعية الإحسان الخيرية مستشار حكومة عجمان للبيئة خلال زيارته المستشفى الميداني الإماراتي في محافظة المفرق الأردنية على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى. رافق الدكتور الشيخ عبد العزيز بن علي النعيمي خلال الزيارة مبارك حمد الجنيبي مدير المخيم الإماراتي الأردني والدكتور سلطان المزروعي مدير المستشفى.

وزار النعيمي مخيم الزعتري للاجئين السوريين وتفقد أوضاع اللاجئين السوريين فيه، مطلعاً على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في عيادة القلب الكبير.

وتجول النعيمي في حرم مدرسة المخيم متحدثاً مع عدد من الطلبة السوريين.

واختتم جولته بزيارة تفقدية للمخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين في مريجيب الفهود، حيث أثنى على الجهود المضنية التي يقدمها فريق الإغاثة الإماراتي للاجئين السوريين.