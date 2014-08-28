محمد بن زايد يستقبل سعود الفيصل وخالد بن بندر ومحمد بن نايف

استقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، والداخلية الأمير محمد بن نايف، ورئيس الاستخبارات الأمير خالد بن بندر.

ويواصل الوفد السعودي جولته التي بدأها أمس، بلقاء أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني في الدوحة، وتم خلاله بحث مسيرة العمل الخليجي، ومن ثم لقاء العاهل البحريني الملك حمد آل خليفة في المنامة، ناقش خلالها مستجدات المنطقة.

وتسبق تلك الجولة، الإجتماع الخليجي على مستوى وزراء الخارجية المقرر انعقاده يوم السبت المقبل في جدة، لتعزيز التعاون وبحث ما يدور في المنطقة.