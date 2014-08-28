رونالدو: أنا وميسي مثل فيراري ومرسيدس

وصف كريستيانو رونالدو ماكينة أهداف ريال مدريد منافسته الدائمة مع ليونيل ميسي ساحر برشلونة بأنها مثل تحديات السيارات فيراري ومرسيدس في سباقات فورميولا1.

كريستيانو رونالدو تحدث عن علاقته بميسي، مفصحا "أنا وهو أصدقاء داخل الملعب، لا تربطنا علاقة خارج مجال العمل، لكن هذا طبيعي".

وتم سؤال رونالدو: هل يمكن في يوم ما بعد الاعتزال أن تجتمع مع ميسي وتضحكان على المنافسة الكبيرة التي كانت بينكما.

وأجاب كريستيانو "ربما، أتمنى أن يحدث ذلك، فالعلاقة بيننا جيدة وتسودها الاحترام، في النهاية نحن نتنافس وكل منا يفعل ما بوسعه لينجح.. والجميع يتحدث عن تلك المنافسة تماما مثلما يحدث في فورميولا1 بين مرسيدس وفيراري".

رونالدو هو الرجل المظفر بلقب أفضل لاعب في العالم، ويملك هذه الجائزة مرتين مقابل 4 لليونيل ميسي.

وكان رونالدو قد استهل موسمه مع ريال مدريد في الليجا بإحراز هدف في الفوز على كوردوبا بنتيجة 2-0.. أما ميسي فقد سجل هدفين لبرشلونة خلال اللقاء الأول في الدوري الإسباني، في انتصار بثلاثية على إلتشي.