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بالصور.. أمريكية في الـ99 تصنع فستانًا كل يوم لمساعدة فقيرات إفريقيا

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على مدى السنوات الـ3 الماضية، كرّست ليليان ويبر، البالغة من العمر 99 عامًا، كل طاقاتها لصنع فستان كل يوم للتبرع به للفتيات الفقيرات في أفريقيا.

واستطاعت ويبر، التي تعيش في مزرعة في بيتيندورف، بولاية أيوا الأمريكية، أن تحيك٨٤٠ فستانًا ضمن مبادرة أطلقتها مؤسسة مسيحية غير ربحية تُدعى «فساتين صغيرة من أجل أفريقيا»، فيما تطمح المسنة الأمريكية إلى إتمام صنع ألف فستان بحلول السادس من مايو المقبل، أي عندما تكمل عامها المائة.

Sew generous: Lillian Weber, 99, has created more than 840 frocks for a Christian nonprofit group called Little Dresses for Africa

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن ويبر قولها: «يمكنني صنع فستانين وتطريزهما في اليوم الواحد، ولكنني حتى الآن أصنع فستانًا واحدًا في اليوم»، وأضافت: «على أن أشعر طوال الوقت بأنني مشغولة بصنع شيء أهواه».

من ناحيتها، قالت ابنتها، ليندا بورسيل، إن والدتها لها أسلوب خاص في صنع الفساتين، وتابعت: «إنها ليست ماهرة فقط في الحياكة، بل إنها تعطي كل فستان تنتجه طابعًا مميزًا يجعله مختلفًا عن أي رداء آخر».

Good cause: Girls in Uganda are seen wearing garments made by Little Dresses for Africa's donors

وتبدأ ويبر حياكة كل ثوب في الصباح، ثم تأخذ قسطًا من الراحة في منتصف النهار، ثم تستعد لإضافة اللمسات الأخيرة على الفستان في فترة ما بعد الظهيرة.

وتقول ويبر بحماس وإصرار: «إذا ما استطعت استكمال هدف الألف فستان، في حال قدرتي على فعل ذلك، فلن أتوقف عن العمل بعدها، وسأواصل فعل الشيء ذاته».

Attention to detail: Mrs Weber puts a personal touch on each of the dresses

وأوضحت «ديلي ميل» أن مؤسسة «فساتين صغيرة من أجل أفريقيا»، تأسست عام 2008، ومنذ ذلك الحين تلقت أكثر من 2.5 مليون فستان من 50 ولاية أمريكية، بالإضافة إلى تلقيها تبرعات من المملكة المتحدة وأيرلندا وكندا والمكسيك وأستراليا، وفقًا لموقع المنظمة، ومقرها ميشيجان. وقامت المؤسسة غير الربحية بتوزيع فساتين على دور الأيتام والكنائس والمدارس في 47 دولة في جميع أنحاء أفريقيا.

وتقول مؤسسة المؤسسة، راشيل أونيل، إنها تخطط لتقديم بعض الفساتين التي صنعتها ويبر بنفسها عندما تزور مالاوي يوم 18 سبتمبر المقبل.

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