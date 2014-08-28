مقتل 619 صحفي حول العالم منذ عام 2004 (إنفوجراف)

مع مقتل الصحفي الأمريكي جيمس فولي الأسبوع الماضي على يد تنظيم «داعش»، أصبح هو الصحفي رقم 32 الذي لقى مصرعه في عام 2014، وفقا للجنة «حماية الصحفيين»، التي أكدت مقتل 619 صحفي حول العالم منذ عام 2004.

وأوضحت صحيفة «جلوبال بوست» الأمريكية، الأربعاء، أن لجنة حماية الصحفيين تعمل على توثيق حالة كل وفاة عضو من وسائل الإعلام أثناء عمله منذ عام 1992، ثم استخدمت الصحيفة تلك البيانات في رسم «إنفوجراف» يوضح عدد الصحفيين الذين قتلوا في جميع أنحاء العالم في العقد الماضي.

وتُعرف «لجنة حماية الصحفيين»، الصحفي بأنه «كل شخص يعمل على تغطية الأخبار أو التعليق على الشؤون العامة من خلال أي وسائل الإعلام، بما في ذلك المطبوعة، المصورة، الإذاعة والتلفزيون، والانترنت»، ويتضمن ذلك أيضا المراسلين، والمدونين، والصحفيين المواطنين ومراسلي العمل الحر.

ورأت الصحيفة أن المثير للاهتمام بعد الإطلاع على بيانات «لجنة حماية الصحفيين»، تبين أن الغالية العظمى من الصحفيين الذي قتلوا خلال العقد الماضي يندرجون تحت فئة «المراسل المحلي»، وليس «المستقل» الذي يسافر إلى الصراعات الخارجية لتغطيتها بشكل منفرد.

وأشار الانفوجراف إلى أن عدد الصحفيين الذي لقوا حتفهم منذ عام 2004 وحتى اليوم في العراق وصل إلى 151، وهو الأعلى عموما، ثم في سوريا حيث وصل عددهم إلى 67، وفي الفيليبين 59، وباكستان 47، الصومال 42، المكسيك، 22، روسيا 17، البرازيل 16، أفغانستان 15.

وحول أنواع التغطية الخبرية التي تولى الصحفيين تغطيتها قبل موتهم، جاءت التغطية السياسية في المرتبة الأولى بنسبة 55%، ثم تغطية الحروب 44%، ثم حقوق الإنسان 22%، وتغطية قضايا الفساد 20%، والجريمة 19%، والثقافة 16%، والرياضة 7%، والأعمال 7% أيضا.

ولكن الصحيفة أكدت أن 61% من الصحفيين الذي أصبحوا في عداد الموتى تعرضوا للقتل، بينما تسبب اندلاع الحروق في وفاة 23% فقط، مضيفة أن 90% من الصحفيين الذين تعرضوا للموت يندرجون تحت فئة «الصحفي المحلي».