كايتي برايس تخدع جمهورها بصورة إبنتها

نشرت المغنية البريطانية Katie Price صورة لطفلتها الجديدة التي إستقبلتها الأسبوع الماضي.

أثارت الصورة إعجاب الملايين من متتبعي وسائل التواصل الإجتماعي، كما حازت على عدد هائل من التعليقات، خصوصاً أنها الصورة الأولى التي تنشرها Price لمولودتها.

وبعد أن إنهالت التهنئات على Katie البالغة من العمر 36 عاماً، تبيّن أنها تخدع جمهورها، وأن الصورة في الحقيقة هي من العام 2007 وتعود لإبنتها الكبرى Princess Tiaamii التي أنجبتها من زوجها السابق Peter Andre.

وفي الإطار نفسه، كشفت النجمة Katie Price التي إنفصلت عن زوجها Kieran Hayler بعد خيانته لها مع صديقتها المقربة، أنها حتى الآن لم تختار الإسم الذي ستطلقه على إبنتها.

يشار إلى أن Price عانت كثيراً بعد إنفصالها عن زوجها، كما باعت المنزل الذي جمعهما بـ 4 ملايين دولار، كي تتخلص من ذكرياتهما المؤلمة.

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