بعد 35 عاماً على تنحِّيها... كايت بوش تشعل المسرح

برغم ابتعادها عن المسرح والناس لأكثر من 35 عاماً، إلا أنّ المغنية Kate Bush استطاعت أن تدخل قلوب المعجبين مجدّداً، وكأنّها لم تبتعد مطلقاً.

وقد أحيت Kate حفلة في قاعة "هامرسميث أبولو"، في لندن، بعد 35 عاماً على الجولة الوحيدة التي قامت بها، والتي انطلقت من نفس القاعة بالتحديد في عام 1979.

Kate التي دخلت المسرح على أنغام أغنيتها "Lily"، التي أطلقتها عام 1993، غنّت خلال الحفل أشهر أغنيات مسيرتها الممتدة على مدى 30 عاماً، مثل: "The Man with the Child in His Eyes" و"Oh England my lionheart" و" Hounds of Love"، كما تخلّل الحفل عروض فيديو ورقصات شاركت في إحداها مروحيّة إنقاذ.

وكانت بطاقات جولتها الفنية " "Before the Dawn البالغة 22 حفلة، والبالغ عددها 80 ألف بطاقة، قد نفدت في خلال 15 دقيقة من طرحها للبيع في آذار الماضي، كما أعيد طرح بطاقات للبيع على الإنترنت بسعر تخطى الـ1650 دولاراً.

وطلبت Kate ، البالغة من العمر 56 عاماً، من الجمهور عدم التقاط الصور خلال الحفل، فالتزم الجميع بتعليماتها، إلا أنّ ذلك لم يمنع من أن تتصدّر صورها الصفحات الأولى لأهمّ الصحف العالمية.

يُذكر أنّ الجولة الوحيدة والأخيرة، التي قامت بهاKate Bush، كانت عام 1979، تحت عنوان " Tour of Life".

