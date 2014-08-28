شقيق باريس هيلتون ينجو من الموت

تعرّض الشقيق الأصغر للنجمة العالمية Paris Hilton، يوم السبت الفائت، إلى حادث سير، أدّى إلى إصابته بجروح خطيرة، في ولاية كاليفورنيا.

وقد عانى Conrad Hilton، البالغ من العمر 19 عاماً، من إصابات حرجة، جرّاء تحطّم سيّارته، ما استدعى نقله إلى المستشفى.

وأشار مسؤول في شرطة كاليفورنيا إلى أنّ الشاب كان يقود سيارته بسرعة عالية، عندما حاول الانعطاف، ما أدّى إلى اصطدامه بالجزء الخلفيّ من سيّارة أخرى، وإلى فقدان الاثنين السيطرة على سيّارتيهما، في وقت انحرفت سيّارة شقيق هيلتون عن الطريق وتحطّمت.

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتعرّض فيها Conrad Hilton لحادث سير، حيث سبق له أن تعرّض في عام 2011 لحادث مروّع أيضاً، يوم صدم سيّارة مركونة في شارع سكنيّ بـ"برنتوود".

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