باسم ياخور بديلاً لعابد فهد في "علاقات خاصّة"

استبدلت شركة "أونلاين برودكشن" للإنتاج الممثل السوري عابد فهد بزميله الفنّان باسم ياخور، بعد خلاف تمّ بين الأوّل والشركة، لم يستطع الطّرفان فيه التّوصل إلى اتّفاق بخصوص مسلسل "علاقات خاصة".

ويجسّد ياخور في "علاقات خاصة" شخصيّة "جو" وهو مدير أعمال مطربة مشهورة، يستغل علاقته بها ليدير صفقات مشبوهة، ثم يدفعه حب المال إلى الزواج بها.

أما عن سبب الخلاف بين عابد فهد و"أونلاين برودكشن"، فقد اشترط فهد على المنتج تأجيل عرض مسلسله إلى ما بعد رمضان لأنّه بصدد إنجاز مسلسل ثان، والعملان يقدمان قصص حب، لكن بطريقة مختلفة، فيما رفضت الجهة المنتجة الشرط لأنّ تنفيذه يعتبر خسارة مؤكدة، لأنّ أسعار المسلسلات تبلغ ذروتها في رمضان وتتراجع خارج الموسم، ولم يصل الاثنان إلى نتيجة