هل شتمت سوسن أرشيد دريد لحام؟

نفت الفنّانة السّوريّة سوسن أرشيد قيامها بشتم الفنّان السوري دريد لحّام عبر صفحتها الخاصّة على "فيسبوك".

وأوضحت أرشيد أنّ هناك من قام بإنشاء صفحة مزوّرة تحمل اسمها، وقام بالإساءة للفنّان دريد لحّام بكلمات بذيئة.

وقالت الفنّانة السّوريّة "رغم الاختلاف بالموقف مع دريد لحام إلا أنّ اللغة المستعملة في هذه الصفحة ليست لغتي، وأخلاقياتي لا تسمح لي ان أتكلّم بهذه اللغة، فأرجو من الأصدقاء مساعدتي بالتبليغ عن هذه الصفحة وشكراً سلف للجميع".

ومن المعروف أنّ الفنّانة السّوريّة وقفت إلى جانب الثّورة السّوريّة منذ بداية الأحداث، فيما وقف الفنّان دريد لحّام إلى جانب النّظام السّوري في الحرب الدّائرة في البلاد.

يشار إلى أنّ سوسن أرشيد تألّقت خلال موسم دراما رمضان 2014 بدور "جشم هانم" في مسلسل المصري "سرايا عابدين" من إخراج عمرو عرفة.