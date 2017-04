Pierce Brosnan يعود بقوّة إلى الصالات العربية

كوميديا وأكشن وكوارث ورومنسية هي مواضيع الأفلام الأربعة التي بدأ عرضها في الصالات العربية وهذه لمحة سريعة عنها.

Let’s Be Cops

فيلم كوميدي سينال إعجاب محبي هذا النوع من الأفلام وهو من بطولة Jake Johnson و Damon Wayans Jr. Ryan و Justin شابان فاشلان في الحياة، سيدركان في إحدى الليالي وخلال حفلة تنكريّة حيث كانا يرتديان زيّ الشرطة، احترام الناس لهما وهما مرتديان هذا الزيّ فيقرران أن ينتحلا شخصية شرطي. ولكن هذا الأمر المسلّي في البداية، سيتحوّل إلى كابوس عندما يواجهان أشراراً حقيقيين. Let’s Be Cops يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن والبحرين وسلطنة عمان والعراق ولبنان.

From Bombay to Paris: The Hundred-Foot Journey

هذا الفيلم الذي يجمع بين الرومنسية والدراما والكوميديا يمكن وصفه بالساحر والناعم والرائع أيضاً وهو من إخراج Lasse Hallstrom وبطولة Helen Mirren و Om Puri ومن إنتاج Steven Spielberg و Oprah Winfrey ومقتبس عن رواية للكاتب Richard C. Morais. يمكن اعتبار الفيلم مواجهة مثمرة بين التقاليد وفن الطبخ الهندي والفرنسي. From Bombay to Paris: The Hundred-Foot Journey يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان والعراق ولبنان.

The November Man

فيلم أكشن وتشويق من بطولة Pierce Brosnan الذي يؤدي فيه دوراً قريباً جداً مما قدّمه في السابق في سلسلة جايمس بوند وشاءت الصدفة أن تشاركه في البطولة Olga Kurylenko التي سبق وشاركت في دور Bond Girl في فيلم جايمس بوند بعنوان Quantum of Solace. تدور قصة الفيلم حول عميل سابق في الـ CIA يقبل أن يكلّف بمهمة حماية عميلة تملك معلومات حول الرجل الذي سيصبح الرئيس المقبل لروسيا، ولكن السيناريو المرسوم سيتغيّر عندما تتمّ تصفية هذه الأخيرة على يد الاستخبارات الأميركية!!! The November Man يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن والبحرين والكويت وسلطنة عمان ومصر ولبنان.

Into the Storm

فيلم كوارثي من إخراج Steven Quale يتمحور موضوعه حول الأعاصير، يأخدكم في رحلة تقطع الأنفاس مدّتهما 89 دقيقة حيث تشاهدون أضخم عاصفة في تاريخ البشرية مع مؤثرات بصرية وصوتية منفّذة بطريقة محترفة. Into the Storm يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان والعراق ومصر والعراق ولبنان.