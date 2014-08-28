بالصور:ماذا فعل كل من كاظم الساهر وصابر الرباعي وملحم زين ويارا في باخرة النجوم؟

مجموعة من النجوم العرب ابحروا معاً على متن باخرة النجوم برفقة المتعهد يوسف حرب لاحياء عدة حفلات غنائية على الباخرة التي تتنقل بين عدة جزر وبلدان، بدءاً من البندقية مرورا بكرواتيا والشواطىء اليونانية وصولاً مرة اخرى في طريق العودة الى البندقية لمدة اسبوع كامل.

حفلات النجوم ضمت كل من يارا، كاظم الساهر، عاصي الحلاني، وائل جسار، ماجد المصري ، نادر الاثاث، صابر الرباعي، ملحم زين، دينا حايك اضافة الى فريق "ما في مثلو" الكوميدي.

أجواء من المرح سيطرت على النجوم حيث امضوا اوقاتا مسلية معا على متن الباخرة . وقد لعب كل من صابر الرباعي وملحم زين كرة القدم ضمن فريقين حملا اسمي فريق صابر الرباعي وفريق ملحم زين، ليفوز ملحم زين في نهاية المباراة.

في حفل عاصي الحلاني رافقته ابنته ماريتا في الغناء على المسرح وقد كانت كل أسرة عاصي الحلاني حاضرة معه، زوجته كوليت واولاده الثلاثة.وغنى معه وائل جسار .

وكان من المنتظر حضور رويدا عطية وليليا الاطرش للمشاركة في حفلات الباخرة ولكن لم تتمكنا من الحصول على التاشيرة في الوقت المناسب .

يارا ايضا حضرت بصحبة شقيقتها وغنت في حفل مشترك مع صابر الرباعي وملحم زين. وغنى ماجد المصري في حفل كاظم الساهر.

"سيدتي نت" حصلت على مجموعة صور حصرية من حفلات النجوم ولقاءاتهم على الباخرة بدءا ً من اليوم الاول وستنشر تباعا المزيد من الصور والاخبار عن هذه الحفلات المستمرة حتى يوم تاريخ 30 اغسطس الجاري .

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