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وزير الشباب لمحافظ الغربية: «متقولش حاجة أنت مش عارفها»

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وزير الشباب لمحافظ الغربية: «متقولش حاجة أنت مش عارفها» وزير الشباب لمحافظ الغربية: «متقولش حاجة أنت مش عارفها»

شهدت جولة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب التفقدية باستاد طنطا الرياضي مشادة كلامية بين الوزير ومحافظ الغربية اللواء الدكتور محمد نعيم بعد طلب المحافظ تحويل استاد طنطا إلى قرية اولمبية .

واستنكر الوزير طلب المحافظ الذى اكد أن الاستاد ليس قرية أولمبية إلا أنه من الممكن إنشاء قرية اولمبية فى حالة توافر شروط محددة، قائلاً للمحافظ “متقولش حاجة انت مش عارفها”، مما دفع المحافظ للانسحاب من الجولة.

وتوجه نعيم لديوان المحافظ واستكمل الوزير جولته بمدينة طنطا لافتتاح الصالة المغطاة باستاد طنطا يرافقه المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة والمحاسب فايز عريبي رئيس نادى طنطا ومحمد ابو الغيط وكيل وزارة الشباب بالغربية .

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