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وزير الأوقاف : بيت الزكاة والصدقات المصري لن يكون بديلا لأي جهة أخرى وسيؤدي لتنوع خيارات المزكين

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وزير الأوقاف : بيت الزكاة والصدقات المصري لن يكون بديلا لأي جهة أخرى وسيؤدي لتنوع خيارات المزكين وزير الأوقاف : بيت الزكاة والصدقات المصري لن يكون بديلا لأي جهة أخرى وسيؤدي لتنوع خيارات المزكين

 

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

في رسالة طمأنة للجميعات الهية المعنية بجمع الزكاة وبعض المؤسسات كالزهر لاشريف أكد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة أن الهدف من إنشاء بيت الزكاة والصدقات المصري هو أن يكون في خدمة المجتمع , مما يشكل إضافة كبيرة في مجال العمل الاجتماعي والتنموي بكل أبعادهما , وسيركز في صلب عمله على سد الجوعة وتوفير الغذاء الآمن للفقراء , وكذلك تطوير الخدمات الصحية والتعليمية بالقرى والنجوع الأكثر فقرًا , وبالمناطق الشعبية والعشوائية , كما أنه سيسهم في تحسين البنية التحتية لهذه المناطق , مؤكدًا أن بيت الزكاة المصري لن يكون بديلاً لأي جهة قائمة , وإنما يعمل في إطار التعاون والتنسيق مع كل المؤسسات الوطنية التي تهدف إلى خدمة الفقراء وتحسين أحوالهم الحياتية والمعيشية , وتعني بتنمية المجتمع تنمية حقيقية شاملة , مع ضرورة توفير قواعد بيانات دقيقة وشاملة , بحيث يتم التنسيق بين جميع الجهات والهيئات المعنية بالعمل الاجتماعي والدعوي في إطارها .

 

كما أكد أن إتاحة خيارات متعددة أمام دافعي الزكاة والصدقات والمتبرعين يصب في النهاية في صالح المجتمع بصفة عامة والفقراء بصفة خاصة .

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