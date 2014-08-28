براءة 7 والمؤبد لـ2 من أنصار المعزول في أحدث عنف مطاي بالمنيا

حكمت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سعيد يوسف، بالسجن المؤبد لـ2 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وبراءة 7 أخرين، علي خلفية أحداث العنف بمركز مطاي، عقب فض إعتصامي رابعة والنهضة.

حيث حكمت المحكمة حضورياً، في القضية رقم 1842 لسنة 2013 كلي شمال المنيا، وتضم 9 متهمين، بالسجن المؤبد، لكلاً من، محمد أحمد سليمان، ورجب صميده سيد صميده.

كما برأت المحكمة 7 متهمين أخرين وهم جمال صابر محمد، ويونس أبو زيد حسن، وربيع أحمد خلاف، وخالد جمال مندور، وجمال على شرقاوى، ومحمود عماد محمود، وأحمد فيصل عبد الفتاح حسانين.