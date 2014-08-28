أخبار عاجلة

تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي: من مصلحة الأمريكان إن الأوضاع تستقر في الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر -
قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«أبوالنصر» يستعرض خطة تطوير التعليم بالإسكندرية الجمعة

  • مصر
  • 19
Google+ Print

يلتقي الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، مساء الجمعة، قيادات مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، لتكريم عدد من الطلاب الدارسين بنظام التعليم الدولي.

وقال الدكتور سمير النيلي، مدير عام إدارة غرب التعليمية بالإسكندرية، إن الوزير يُكرم خلال اللقاء 126 خريجا من برنامج الشهادتين البريطانية والأمريكية، موضحا في تصريحات صحفية، الخميس، أن حفل التخرج سيتضمن الكثير من الأمور التي تهم الشأن المصري، خاصة أن الوزير سيوضح خطة الوزارة لتطوير التعليم.

يشارك في الحفل اللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية، وقناصل وسفراء الدول العربية، ولفيف من رجال السلك الدبلوماسى وعدد من الشخصيات العلمية.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية