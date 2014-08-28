«أبوالنصر» يستعرض خطة تطوير التعليم بالإسكندرية الجمعة

يلتقي الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، مساء الجمعة، قيادات مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، لتكريم عدد من الطلاب الدارسين بنظام التعليم الدولي.

وقال الدكتور سمير النيلي، مدير عام إدارة غرب التعليمية بالإسكندرية، إن الوزير يُكرم خلال اللقاء 126 خريجا من برنامج الشهادتين البريطانية والأمريكية، موضحا في تصريحات صحفية، الخميس، أن حفل التخرج سيتضمن الكثير من الأمور التي تهم الشأن المصري، خاصة أن الوزير سيوضح خطة الوزارة لتطوير التعليم.

يشارك في الحفل اللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية، وقناصل وسفراء الدول العربية، ولفيف من رجال السلك الدبلوماسى وعدد من الشخصيات العلمية.