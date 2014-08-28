بالأرقام - مميزات وعيوب شريف حازم .. هل يكون على مستوى الأهلي؟

الأرقام تقول إن شريف حازم تماما مثل محمد نجيب وسعد سمير، يستطيع تمثيل قلب دفاع الأهلي، لكنه لازال يحتاج من العمل ما يجعله يصل إلى درجة وائل جمعة.

الأهلي ضم شريف حازم ليدعم الخط الخلفي للفريق الأحمر، وذلك بعدما فسخ مدافع سموحة وبتروجيت السابق عقده مع نادي سيريانسكا السويدي.

ويقارن FilGoal.com أرقام وإحصائيات شريف حازم في رحلته مع سموحة، مع تلك التي حققها سمير ونجيب مع الأهلي خلال الموسم المنصرم.

من تلك الأرقام يمكن الخروج بنتيجة، هل هو على نفس مستوى مدافعي الأهلي أم لا؟ وما الذي يميزه أو يعيبه قياسا بالثنائي الذي يقود الخط الخلفي للفريق الأحمر منذ اعتزال الصخرة؟

أرقام شريف حازم:

أرقام سعد سمير

ينجح سعد سمير في استخلاص الكرة من الخصوم، بنسبة 70%..

وخلال 1550 دقيقة خاضها في الموسم المنصرم بالدوري الممتاز مع الأهلي، استخلص الكرة 278 مرة.

شريف حازم حقق معدلا قريبا جدا من سعد سمير في نجاحه خلال استخلاص الكرات من الخصوم، إذ استعاد الكرة لسموحة بنسبة نجاح بلغت 71%، أكبر من سمير بـ1% فقط.

وعدد المرات التي استرجع فيها شريف حازم الكرة بالفعل لفريقه خلال الموسم المنصرم بلغت 312 مرة، وهو رقم أكبر من سعد سمير، لكن ليس بكثير.

أما قياسا بمحمد نجيب، فمعدل استخلاصه للكرة بنجاح 69%، أقل بـ1% من سعد سمير، وبـ2% من شريف حازم.. أي أن الثلاثي على المستوى نفسه تقريبا.

عيب شريف حازم

حسنا، فيمكن استخلاص أن شريف حازم يستطيع اللعب بألوان الأهلي، يملك القدرات على استخلاص الكرات تماما مثل سمير ونجيب.. فقط الثلاثي يبحث عن الارتقاء لدرجة الصخرة.

لكن ما الذي يعيب شريف حازم؟ رقميا يبدو أن لاعب سموحة السابق فقط يحتاج لمزيد من الدقة وهو يمرر الكرة حتى لا يعاني فريقه من أخطاء تؤدي إلى كوارث.

معدل تمريرات شريف حازم الصحيحة تبلغ 77%، وسعد سمير يفعل الأمر نفسه بمعدل نجاح 88%، هو نفس معدل محمد نجيب.

أرقام محمد نجيب: