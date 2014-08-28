تعرف علي تصنيفات فرق أوروبا قبل قرعة مجموعات دوري الأبطال

يترقب جماهير كرة القدم حول العالم يوم الخميس قرعة دور المجموعات من البطولة الأغلى والأقوى دوري أبطال أوروبا موسم 2014-2015.

وتجرى قرعة دور المجموعات من دوري الأبطال في إمارة موناكو مساء الخميس مع إعلان جائزة أفضل لاعب في أوروبا.

ومع تأهل أرسنال وأتليتك بلباو وباير ليفركوزن ومالمو السويدي ورازجراد البلغاري، اكتملت قائمة الـ32 فريق لدور المجموعات لدوري الأبطال.

وتنقسم الفرق إلى أربع تصنيفات، بحيث لا يواجه فرق التصنيف الواحد بعضهم البعض، مع عدم جمع المجموعة الواحدة لفريقين من نفس البلد.

ويأتي تصنيف الفرق علي النحو التالي:

التصنيف الأول: ريال مدريد, برشلونة, أتليتكو مدريد, أرسنال, تشيلسي, بورتو, بنفيكا, بايرن ميونخ

التصنيف الثاني: شالكة, بروسيا دورتموند, مانشستر سيتي, بازل, باريس سان جيرمان, يوفينتوس, زينيت, شاختار دونيستك.

التصنيف الثالث: ليفربول, أتليتكو بلباو, بايرليفركوزن, أولمبياكوس, أياكس, سبورتنج لشبونة, جالطاسراي, سيسكا موسكو.

التصنيف الرابع: أندرلخت - روما - أبويل القبرصي - باتي بوريسوف البيلاروسي - ماريبور السلوفيني - موناكو - مالمو السويدي - رازجراد البلغاري.