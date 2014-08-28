وزير كوري: سندعم كوريا الشمالية في جذب الاستثمار حال تخليها عن برنامجها النووي

قال وزير المالية الكوري الجنوبي تشوي كيونج-هوان، اليوم الخميس، إن بلاده ستدعم جارتها الشمالية في حال تخليها عن طموحاتها النووية.

ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية عن تشوي قوله، في منتدى لمناقشة التعاون الاقتصادي بين دول آسيا، “إذا قررت كوريا الشمالية التخلي عن الأسلحة النووية، سنتعاون مع دول شمال شرق آسيا لتفعيل دعم كوريا الشمالية لانضمامها إلى منظمات مالية دولية وجذبها للاستثمار العالمي”.

وتعهد تشوي بأن الحكومة ودول الجوار الآسيوية سيسعون لتشكيل بنك تنموي لدول شمال شرق آسيا يمكن أن يساعد كوريا الشمالية على تأسيس البنية التحتية المطلوبة لدعم الشعب الذي يعاني أبناؤه من الفقر.

وأضاف أن هناك “مهمة تاريخية” أمام دول آسيا لتحويل شمال شرق آسيا إلى “محور اقتصادي دولي”، مضيفا أن حكومة سول تدرك أهمية التعاون الإقليمي لتحقيق هذا الهدف.

وأشار تشوي إلى أن سول ستمهد الطريق لدول شرق آسيا للمشاركة في برامج تطوير الموارد الطبيعية المشتركة في المنطقة، مشددا على أهمية التعاون في مجال الطاقة.

وتابع تشوي قائلا إن “شمال شرق آسيا هي منطقة تشهد زيادة الطلب على الطاقة ودولها لديها إمكانيات لتقاسم تطوير الطاقة”، مضيفا ”نحن في حاجة إلى البحث عن تدابير جديدة للتعاون في قطاع الطاقة يمكن أن يؤدي إلى الازدهار المشترك والاستقرار في سوق الطاقة العالمي”.

أ ش أ