ضبط تشكيل عصابي بحوزته عملات مقلدة وتمثال أثري

تمكنت مباحث الأموال العامة بالمنوفية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية، بقصد استغلال المواطنين وتحقيق مكاسب مادية، وبحوزتهم 6000 دولار وتمثال فرعونى و4 هواتف محمولة .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية أخطارًا من رئيس مباحث الأموال العامة بضبط كل من “سعيد عبد المرضى اسماعيل ، صبرى عبد العزيز عبد الرحمن ، نجل الثانى احمد ” قاموا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تقليد العملات الوطنية والأجنبية وترويجها بين المواطنين عديمي الخبرة، وبحوزتهم 60 ورقة فئة المائة دولار بإجمالى 6000 دولار يشتبه أن تكون مقلدة وتمثال فرعونى 75 سنة يزن 40 كيلو يشتبه أن يكون من التماثيل الأثرية و4 هواتف محمولة .

وبمواجهه المتهمين اعترفوا بحيازتهم للضبوطات بقصد الترويج والتربح من وراء ذلك، تم تحرير محضر رقم 11980 جنح قسم شبين الكوم وجارى العرض على النيابة .