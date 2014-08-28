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إنهاء إضراب عمال الشركة المصرية للإنشاءات المعدينة بشبرا الخيمة

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إنهاء إضراب عمال الشركة المصرية للإنشاءات المعدينة بشبرا الخيمة إنهاء إضراب عمال الشركة المصرية للإنشاءات المعدينة بشبرا الخيمة

ارشيفية

نجحت الأجهزة المعنية بمحافظة القليوبية اليوم الخميس ، في إنهاء إضراب عمال الشركة المصرية للإنشاءات المعدينة بشبرا الخيمة والذي استمر يومين بعد التواصل مع مجلس إدارة الشركة للوصول لحل مع العمال .

وكان المقدم حسن مكاوى معاون الضبط بقسم أول شبرا الخيمة ، قد تلقى بلاغا من مدير إدارة الأمن بالشركة المصرية للإنشاءات المعدنية ، بقيام عدد من العمال بالشركة بالإضراب عن العمل داخلها .

وبالانتقال تبين قيام عدد كبير من عمال الشركة بالإضراب عن العمل ، احتجاجا على تخفيض الحافز الشهرى من 200 % الى 150 % وإلغاء صرف الأرباح السنوية نهائيا ، وتم إنهاء الإضراب عن العمل بعد الاتفاق مع مجلس الادارة وأستأنف العمل بالمصنع بكامل طاقته دون حدوث ما يخل بالأمن العام .

 

أ ش أ

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