وزير الصحة يكشف عن مخاطر تلوث الهواء في الإصابة بأمراض القلب والصدر

كشف الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان أثر تلوث الهواء على الصحة من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والجهاز التنفسي والسرطان مما يستدعي وضعها في سياق خطة التنمية المستدامة لما بعد 2015.

كما دعا إلى دعم إنشاء مؤسسات صحية ووطنية قادرة على إجراء بحوث حول الآثار الصحية لتلوث الهواء ومصادره ورصد هذه الآثار والإبلاغ عنها.

وأكد الاهتمام ببناء القدرات في القطاع الصحي للمشاركة والمساهمة في الوقاية من آثار التغيير المناخي على الصحة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أمام اجتماع منظمة الصحة العالمية في جنيف، والذي يتطرق لأول مرة عالميا عن المناخ وتأثيره على الصحة، وهو الموضوع الذي اتخذته الجمعية العامة للمنظمة شعارا لها في الدورة الحالية رقم 67 حيث يعقد المؤتمر خلال الفترة من 27 إلى 29 أغسطس.

أ ش أ