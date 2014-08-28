أخبار عاجلة

تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي: من مصلحة الأمريكان إن الأوضاع تستقر في الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر -
قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزير الصحة يكشف عن مخاطر تلوث الهواء في الإصابة بأمراض القلب والصدر

Google+ Print
وزير الصحة يكشف عن مخاطر تلوث الهواء في الإصابة بأمراض القلب والصدر وزير الصحة يكشف عن مخاطر تلوث الهواء في الإصابة بأمراض القلب والصدر

الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان

كشف الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان أثر تلوث الهواء على الصحة من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والجهاز التنفسي والسرطان مما يستدعي وضعها في سياق خطة التنمية المستدامة لما بعد 2015.

كما دعا إلى دعم إنشاء مؤسسات صحية ووطنية قادرة على إجراء بحوث حول الآثار الصحية لتلوث الهواء ومصادره ورصد هذه الآثار والإبلاغ عنها.

وأكد الاهتمام ببناء القدرات في القطاع الصحي للمشاركة والمساهمة في الوقاية من آثار التغيير المناخي على الصحة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أمام اجتماع منظمة الصحة العالمية في جنيف، والذي يتطرق لأول مرة عالميا عن المناخ وتأثيره على الصحة، وهو الموضوع الذي اتخذته الجمعية العامة للمنظمة شعارا لها في الدورة الحالية رقم 67 حيث يعقد المؤتمر خلال الفترة من 27 إلى 29 أغسطس.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا