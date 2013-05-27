فييرا للاتحاد السكندري: هذه ليست أجواء كرة قدم

انتقد البرازيلي جورفان فييرا المدير الفني للزمالك الخطة التي اعتمدها الاتحاد السكندري في أرض الملعب.

الاتحاد السكندري فاز يوم الاثنين على ضيفه الزمالك بهدفين نظيفين في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

وقال فييرا في المؤتمر الذي جاء عقب اللقاء: "لا أحب الأعذار ولا الحجج.. والهزيمة لم تصدمنا على أي حال، لازلنا في صدارة الجدول".

ثم تابع "المشكلة أن هناك العديد من الخطط في كرة القدم، إحداها بالنسبة لي كانت ما حدث اليوم.. الاتحاد لم يخلق أجواء كرة قدم بما فعله".

وأوضح "10 لاعبين كلهم يدافعون.. نحن لدينا إحصائيات الزمالك في كل المباريات، غالبا ما نلعب 70 دقيقة فعليا.. اليوم لم نلعب أكثر من 60 دقيقة!".

وأتم "هذه ليست أجواء كرة قدم".