الداخلية :القبض علي 44 إخواني فى 10 محافظات بحوزتهم متفجرات

أكد اللواء سيد شفيق، مدير مصلحة الأمن العام، أن الأجهزة الأمنية تواصل شن حملاتها الأمنية التى تستهدف البؤر الإجرامية، لملاحقة الخارجين على القانون، واستهداف الأوكار التى تتخذها العناصر الإرهابية مأوى لهم، بهدف القضاء على كافة تلك البؤر وتحقيق الأمن فى كافة ربوع البلاد.

> وأشار مدير مصلحة الأمن العام، فى تصريحاته ، إلى أن القوات نجحت فى مداهمة عدة بؤر إرهابية فى 10 محافظات، وتمكنت من ضبط 44 من العناصر الإخوانية الإرهابية ومثيرى الشغب، والصادر بشأنهم قرار ضبط وإحضار من قِبل النيابة العامة، والمتورطين فى الاعتداء على المقرات الشرطية والتحريض على العنف ضد رجال الجيش والشرطة.

وتمكنت الحملات من استهداف عدد من العناصر الإخوانية الإرهابية ومثيرى الشغب، حيث تم ضبط 16 متهم في الجيزة و 7 في دمياط و 4 في القاهرة ، و4 في الشرقية ، و4 في قنا و 3 في المنيا و 2 في المنوفية ، و2 في الفيوم ومتهم في الدقهلية ، ومتهم في بني سويف.

واوضح اللواء سيد شفيق ان من أبرز المتهمين ضبط سائق وطالب ” ينتميان لجماعة الإخوان الإرهابية نجلي القيادى الإخوانى /عبد التواب شعبان -السابق ضبطه فى قضية إقتحام وحرق إدارة شرطة النجدة ومبنى المحافظة” بدائرة قسم الفيوم و عثر بحوزتهما علي ( هاتفين يحويان مقاطع لمسيرات الجماعة وشعار رابعة العدوية ).

كما تم ضبط إمام وخطيب بدائرة مركز منوف بأمن المنوفية ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية – لإشتراكه مع حاصل على بكالوريوس زراعة ” ضُبط وشقيقه ” بمسكنهما وعُثر بحوزتهما على (كمية من البارود والكبريت برمنجانات البوتاسيوم والبودرة وتنر وبلي وسليكون وبعض أدوات تصنيع القنابل محلية الصُنع ) في إرتكاب واقعة حرق 2 محول كهرباء بدائرة قسم سرس الليان بتاريخ 7 أغسطس الجاري.

وتمكنت المداهمات من ضبط طالب ” ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية “بدائرة مركز أشمون بأمن المنوفية حال تدوينه عبارات مُسيئة للنظام بإستخدام إسبراى على الجدران والأسفلت أمام المحكمة بشارع بورسعيد دائرة المركز .

وفيما يتعلق بواقعة ضبط عامل ” ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية “بتاريخ 25 اغسطس الجاري حال إستقلاله سيارة ملاكي بدائرة قسم إمبابة , عثر بداخلها علي ( 175 طلقة خرطوش , 9 خزينة لبندقية قنص , 50 طلقة قنص 5 قنابل غاز ) ، والذي بتفتيش مسكنه عثر بداخله علي ( بندقية قنص و10 طلقات من ذات العيار و 2 جهاز لاسلكي ) , حيث تم بإرشاد المتهم ضبط عامل بدائرة القسم وبحوزته كمية من الطلقات الآلية .