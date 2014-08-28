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أبو المجد : سوق التأمين الطبي يحتاج لاستقرار سياسي وإقتصادي وتشريعات حقيقية

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أبو المجد : سوق التأمين الطبي يحتاج لاستقرار سياسي وإقتصادي وتشريعات حقيقية أبو المجد : سوق التأمين الطبي يحتاج لاستقرار سياسي وإقتصادي وتشريعات حقيقية


> قال إيهاب أبوالمجد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية إن حجم سوق الرعاية الطبية فى قد حققا نموا لشركات الرعاية لتستحوذ على %70 من حجم سوق التأمين الطبى، مقابل %30 لشركات التأمين، بالإضافة أن عدد عملاء قطاع التأمين الطبى والرعاية الصحية بالسوق المصرية بلغ 2.5 مليون عميل، فيما بلغ حجم الأقساط السنوية لنشاط التأمين الطبى والرعاية الصحية 2.5 مليار جنيه

و أكد في تصريحات خاصة لوكالة أنباء ONA أن سوق التأمين الطبى فى مصر يعد أحد الأسواق الواعدة بالمجال التأمينى خلال الفترة المقبلة، حيث يمثل %60 من دخل مقدمى الخدمات بالسوق.
> وأوضح أن نمو سوق التأمين الطبى خلال الفترة المقبلة مرهون بعدة عوامل أهمها الاستقرار السياسى والاقتصادى وضبط الإطار التشريعى للسوق وتنظيم العلاقة بين أطرافه المتعددة من شركات تأمين وإدارة رعاية صحية ومقدمى الخدمة.

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