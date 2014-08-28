تألق مايا دياب وحسين الديك في مهرجان الأغنية الشرقية

بيروت_علي حلاّل تصوير: ذبيان سعد

للسنة الثامنة على التوالي، تنجح شركة " ” 2U2C الرائدة في مجال الحفلات الموسيقيّة، في جمع أكثر من خمسة عشر فناناً في سهرة واحدة في واجهة بيروت البحرية "Beirut Waterfront"، بنجوم أطلوا للمرة الأولى على مسرح مهرجان الأغنية الشرقية وبعضهم مروا في السنوات الماضية.

نجاح هذا الحفل يعود لمحطة "أغاني" اللبنانية وللشركة المنظمة ولإخراج كميل طانيوس الذي أبدع في اللوحات التي رسمها على المسرح.

محبو السهر تزاحموا منذ الساعة السابعة مساء، وهو نفس المكان الذي شهد حفلات أعياد بيروت، وانما أتت المشاركة أوسع من قبل بفعل تدني سعر البطاقات التي سمحت لكافة طبقات المجتمع بالمشاركة في هذا الحفل.

بدأ الحفل مع الفنان بديع بأغنية "ما أطيبا" ومسك ختامها كان مع الفنانة مايا دياب.

كلمات الفنّانين أجمعت على حبّ لبنان وشعبه وجيشه، وشدّدت على أنّ هذا البلد يجب أن يبقى بلد السهرات والاحتفالات الضخمة، والإبتعاد قدر الإمكان عن السياسة. كما قدّم كلّ فنّان شكراً خاصّاً للمنظّمين ولمحطة "أم تي في"، و"أغاني" والمخرج كميل طانيوس.

قدم الحفل الزميلان محمد قيس وميا سرحال، وانطلق المهرجان عند الساعة العاشرة إلا ربعا. بعد وصلة الفنان بديع أطل النجم الأردني أدهم النابلسي الذي قدم أغنيته التي أصدرها بعد انتهاء برنامج "اكس فاكتور" بعنوان "قصتنا خلصت" وبدا قريباً من الجمهور، كما قدم أغنية أخرى جديدة بعنوان "بعرف انو رح ترجعي" وتمنى أن يبقى الجميع يداً واحداً في ظل كل الظروف التي تعصف بالمنطقة.

الوصلة الثالثة كانت مع الفنان مارك عبد النور الذي قدم أغنيتين له ورغم تعرضه لكسر في يده إلا أنه أصرّ على المشاركة والتواجد في المهرجان.

الوصلة الرابعة كانت مع الفنان أنور الأمير الذي غنى أشهر أغانيه "كيفو" و "اشتقتلو" وقدم أغنيته الجديدة لأول مرة والذي أحب طرحها على مسرح مهرجان الأغنية الشرقية، وتفاعل الجمهور مع أنور الذي أعرب عن سعادته الكبيرة بالمشاركة لأول مرة في هذا الحفل.

فنانو نجحوا هذا العام بإطلالاتهم ولم يخفقوا كما حصل في العام الماضي مع بعض الفنانات كالفنانة نايا، حيث حرص ميشال قزي على النزول عن المسرح والتقاط الصور مع الجمهور الذي كان واقفاً أمامه بكل تواضع، وقدم أغنيته الجديدة باللون الجبلي وأغنية جميلة أخرى، كما التقط "سيلفي" مع الحضور وكان حضوره محببا غلى قلوب الجميع.

الفنان جو اشقر بدل ملابسه في الأغنية الثانية التي قدمها وارتدى تيشيرت حملت شعار الأرزة الموجودة في العلم اللبناني، وهي أغنية وطنية لاقت استحسان الجميع، واستطاع أن يتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

عصر حسين الديك

وصدق الميل قيس حين قدم حسين الديك بأنه عصر آل الديك، حيث ارتجت المقاعد عند إطلالته، وقدم 3 أغنيات التي كانت بمثابة بوابة عبور له نحو الفن، وألهب المسرح، فلم يبق أحداً في مكانه، وراح الجميع يصفق ويدبك معه ويلتقط له الصور، فتفوق على باقي النجوم الذين شاركوه في الحفل وبشهادة الأغلبية.

وتخلل المهرجان وصلة رقص شرقية مع الراقصة راشيل التي لم يضف وجودها أي شيء للحفل ومرت مرور الكرام.

بعدها كانت وقفة مع الفنان غدي الذي قدم أغنية "هدي" وأغنية جديدة بعنوان "لا من الصين ولا من الهند"، وبعده كانت وقفة مع الفنان هشام الحاج الذي قدم أغنية جديدة وتفاعل الجمهور معه ولوحظ حضور عدد كبير من محبيه في الحفل وحفل صوره.

محمد المجذوب يتحدى

أطل محمد المجذوب بأغنيته الأخيرة "تعبان" وتمنى ان يبقى لبنان بلداً للسهرات، وأمل أن يعم السلام في بلده سوريا. وكانت المفاجأة ان قام حمد بسكب الثلج على رأسه أمام الألاف تضامناً مع جملة "تحدى الثلج" التي لم تنته بعد عند النجوم العرب.

وقدم جاد نخلة عدداً من أغنياته وكانت إطلالته رومانسية وهادئة وانتقد البعض أغانيه بأنها لا تنفع لنوع مهرجان كهذا، على عكس زميله ناجي الأسطا الذي ألهب الحضوروقلوب اصبايا بإطلالته حيث غنى "ست الصبايا" وسط تصفيق وتفاعل حار.

أما مسك الختام فكان مع مايا دياب التي أطلت بفستان أسود طويل مع فتحة طويلة خطفت فيها الأنفاس، وقدمت أغنيتن فقط، حيث انتقد البعض حضورها وانتظارها للنهاية وتوقع الكثيرون أن تؤدي على الأقل ثلاث أغنيات.