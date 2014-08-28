الإسكان: 21 ألفا تقدموا بطلبات تقنين بطريق اﻹسماعيلية الصحراوى”

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة فى جهاز مدينة العبور عن مد فترة تقديم طلبات تقنين أوضاع طريق مصر – اﻹسماعيلية الصحراوى، حتى 18 سبتمبر المقبل، بعدما بلغت عدد الطلبات المقدمة حتى اﻵن 21 ألف طلب ما بين كيانات كبيرة ( جمعيات – أفراد ) أو كيانات صغيرة بمساحات تتراوح بين 200 إلى 1000 متر مربع.

> وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، إن الإقبال الشديد على تقديم الطلبات، كان السبب وراء مد مهلة تقديم الطلبات لتقنين اﻷوضاع.

> وأضاف غنيم إن تقنين اﻷوضاع يأتى فى إطار القرار الجمهورى الصادر فى شهر فبراير 2009، رقم 66 لسنة 2009، بنقل وﻻية مساحة 16 ألف 409 فدان، من هيئة التنمية الزراعية إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ( مدينة العبور ) للمساحة المحصورة بين مدينتى العبور والعاشر من رمضان يسار طريق القاهرة – اﻹسماعيلية بعرض نحو 3 كيلومترات”.

وتابع إن فى مايو 2014 الماضى صدر القرار الوزارى رقم 306 لسنة 2014 ، بتشكيل مجموعة عمل لتلقى طلبات الكيانات والمواطنين الحائزين على أراضى فى هذه المساحة لتفعيل القرار الجمهورى “.

> وأكد غنيم أن زيادة إقبال الكيانات والمواطنين على تقديم الطلبات، لتقنين أوضاعهم، كان وراء مد فترة التقديم، خاصة وأنه تم تقديم حتى اﻵن 21 ألف طلب، موضحا أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، قام بتحديد علاوات تغيير النشاط من زراعى ﻷى نشاط آخر بأسعار مختلفة، طبقا لطبيعة النشاط، باﻹضافة إلى تكلفة المرافق الجارى تحديدها من قبل هيئة المجتمعات.

> وأشار رئيس جهاز مدينة العبور، إلى أن بعض المستثمرين تقدموا بشيكات لسداد باقى المبالغ المستحقة عليهم، نظير التحويل اﻹستثمارى باﻹتفاق مع التنمية الزراعية من قبل، معلنا أنه جارى إعداد الحسابات والمبالغ المطلوبة للمخصص لهم أراض بالشريط الخدمى.

> وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه جارى العرض على مجلس إدارة الهيئة لتحصيل مستحقات الهيئة فيما يخص تكلفة المرافق للمساحات التى غيرت لنشاطها الاستثمارى وأثبتت الجدية، أما المساحات التى لم تثبت الجدية سيتم تحصيل تكلفة المرافق وعلاوة تغيير النشاط مع خصم ما سبق سداده نظير تغيير النشاط بالتنمية الزراعية.

> من جانبه، ذكر المهندس نبيل بدر، نائب رئيس جهاز مدينة العبور، والمسئول عن ملف التقنين، أن هناك 10 كيانات كبرى، سيتم تقنين أوضاعها عند التقديم، وهى جمعية أحمد عرابى بمساحة 5650 فدان، والمزارعون العرب بمساحة 313 فدان، وجمعية اتحاد الوفاء 200 فدان، وجمعية مصر التعاونية 749 فدان، وجمعية اﻷمل 3950 فدان، وجمعية مصر الجديدة 1554 فدان، والطلائع 2726 فدان، والقادسية 1450 فدان، والنيل العامة للطرق 34 فدان.