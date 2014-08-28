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وزير الصحة يدعو إلى دعم إنشاء مؤسسات بحثية لمكافحة تلوث الهواء

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وزير الصحة يدعو إلى دعم إنشاء مؤسسات بحثية لمكافحة تلوث الهواء وزير الصحة يدعو إلى دعم إنشاء مؤسسات بحثية لمكافحة تلوث الهواء

عادل عدوي وزير الصحة في اجتماع منظمة الصحة العالمية في جينيف

أشار الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان إلى أثر تلوث الهواء على الصحة من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والجهاز التنفسى والسرطان مما يستدعى وضعها في سياق خطة التنمية المستدامة لما بعد 2015.

ودعا إلى دعم إنشاء مؤسسات صحية ووطنية قادرة على إجراء بحوث حول الآثار الصحية لتلوث الهواء ومصادره ورصد هذه الآثار والإبلاغ عنها، كما أكد على الاهتمام  ببناء القدرات فى القطاع الصحى للمشاركة والمساهمة فى الوقاية من آثار التغيير المناخي على الصحة .

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أمام اجتماع منظمة الصحة العالمية في جينيف، والذي يتطرق لأول مره عالمياً عن المناخ وتاثيره علي الصحة، وهو الموضوع الذي اتخذته الجمعية العامة للمنظمة شعاراً لها في الدورة الحالية رقم 67، حيث يعقد المؤتمر خلال الفترة من 27 إلى 29 أغسطس.

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