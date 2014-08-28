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إصابة دييجو كوستا قد تبعده لأسابيع عن تشيلسي

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إصابة دييجو كوستا قد تبعده لأسابيع عن تشيلسي إصابة دييجو كوستا قد تبعده لأسابيع عن تشيلسي

أصيب دييجو كوستا أهم سلاح حاليا في صفوف تشيلسي، وذلك خلال تدريبات الفريق الأزرق مساء يوم الأربعاء.

اللاعب الذي ضمه تشيلسي من أتليتكو مدريد في الصيف مقابل 42 مليون يورو، سجل هدفين في أول مباراتين له بالقميص الأزرق.

وأصيب اللاعب صاحب الـ25 عاما في عضلة السمانة خلال مشاركته في تدريبات الفريق بحسب ما أكدته صحيفة جارديان البريطانية.

ويخضع النجم الذي يجمع بين الجنسية الإسبانية والبرازيلية وشارك مع اللاروخا في كأس العالم 2014 لفحوصات متقدمة لتحديد مدى إصابته خلال الساعات المقبلة.

وذكرت صحيفة ديلي تيليجراف البريطانية أن كوستا مهدد بالغياب عن النادي الأزرق لـ6 أسابيع كاملة، ما قد يمثل ضربة كبيرة للفريق في الدوري الإنجليزي.

وبحسب تقارير إنجلترا، فإن تشيلسي يستعد لدخول موسم الانتقالات مرة أخرى لضم مهاجم جديد، خاصة وأن فرناندو توريس طلب الرحيل وبات في طريقه إلى ميلان.

وفي حال رحل توريس، سيمتلك تشيلسي خيارا واحدا فقط في خطه الأمامي هو النجم الإيفواري ديدييه دروجبا صاحب الـ36 عاما.

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