وفاة مسجون بحجز قسم ثان شبرا الخيمة بعد إصابته بنزلة برد

توفي مسجون داخل حجز قسم ثان شبرا الخيمة مصرعه بعد إصابته بحالة إعياء شديدة نتيجة نزلة برد، وتم نقل الجثة لمستشفي ناصر العام وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على المتوفى وبيان سبب الوفاه، وقررت التحفظ على الجثة لحين صدور قرار بشأنها وسؤال شهود الواقعة.

تلقي المقدم مصطفي لطفي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بلاغا من الخدمات المعينه لتأمين سجن القسم بشعور أحد المسجونين بحالة إعياء شديدة، وتبين إصابة أمير عبد الرحيم عبد العزيز، المحبوس احتياطياً على ذمة القضية رقم «10575 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة» مخدرات ومقاومة سلطات وسلاح نارى وسرقة بالإكراه، بحالة إعياء شديده، وتم نقله لمستشفى ناصر العام لعمل اللازم له إلا أنه توفى فور وصوله المستشفى.

وبسؤال محرب حسن على، 39 سنة، وباسم عصام عبدالنبى عتريس، 18 سنة، المحبوسان بذات الحجز قررا أن المتوفى كان يعانى من آلام بالبطن وقئ شديد مستمر، ولم يشتبها فى وفاته جنائياً.

وبسؤال والدة المتوفى عايده السيد عراقى الشناوى، 55 سنة، ربة منزل، قررت بأنها أثناء زيارتها لنجلها منذ أسبوع علمت بأنه يعانى من نزلة برد شديده ، وتم نقله للمستشفى للعلاج، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى وفاته.