أخبار عاجلة

تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي: من مصلحة الأمريكان إن الأوضاع تستقر في الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر -
قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

رئيس الوزراء الباكستاني يلغي زيارته لتركيا مع تفاقم الأزمة السياسية فى بلاده

Google+ Print
رئيس الوزراء الباكستاني يلغي زيارته لتركيا مع تفاقم الأزمة السياسية فى بلاده رئيس الوزراء الباكستاني يلغي زيارته لتركيا مع تفاقم الأزمة السياسية فى بلاده

رئيس الوزراء الباكستانى نواز شريف

ألغى رئيس الوزراء الباكستانى نواز شريف زيارة كان من المقرر أن يقوم بها الى تركيا لحضور مراسم تنصيب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وذلك على خلفية الازمة السياسية التى تعصف بباكستان.

وذكرت قناة “جيو” الباكستانية اليوم الخميس انه من المقرر ان يغادر الرئيس الباكستانى مأمون حسين الى تركيا فى وقت لاحق اليوم لحضور مراسم التنصيب.

تجدر الاشارة الى أن العصيان المدنى على الذى يقوده السياسى المعارض عمران خان، أدى إلى تفاقم الأزمة فى باكستان، وباتت الانظار مشدودة الى الجيش الذى قد يعمد الى القيام بـ “انقلاب ناعم” لايجاد حل لهذا المأزق، حيث يطالب عمران خان والمعارض الاخر الإمام طاهر القادرى، الذى يرأس من المدارس والمساجد فى باكستان، باستقالة شريف، معتبرين أن عمليات التزوير هى التى اوصلته الى الحكم.

وقد أعلن نواز شريف من جانبه أنه يرفض الإستقالة، وقال أن الحكومة الحالية ستكمل مدة ولايتها التى ستستمر لخمس سنوات وفقا للدستور.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي