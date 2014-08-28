رئيس الوزراء الباكستاني يلغي زيارته لتركيا مع تفاقم الأزمة السياسية فى بلاده

ألغى رئيس الوزراء الباكستانى نواز شريف زيارة كان من المقرر أن يقوم بها الى تركيا لحضور مراسم تنصيب الرئيس التركى المنتخب رجب طيب أردوغان، وذلك على خلفية الازمة السياسية التى تعصف بباكستان.

وذكرت قناة “جيو” الباكستانية اليوم الخميس انه من المقرر ان يغادر الرئيس الباكستانى مأمون حسين الى تركيا فى وقت لاحق اليوم لحضور مراسم التنصيب.

تجدر الاشارة الى أن العصيان المدنى على الحكومة الذى يقوده السياسى المعارض عمران خان، أدى إلى تفاقم الأزمة فى باكستان، وباتت الانظار مشدودة الى الجيش الذى قد يعمد الى القيام بـ “انقلاب ناعم” لايجاد حل لهذا المأزق، حيث يطالب عمران خان والمعارض الاخر الإمام طاهر القادرى، الذى يرأس شبكة من المدارس والمساجد فى باكستان، باستقالة شريف، معتبرين أن عمليات التزوير هى التى اوصلته الى الحكم.

وقد أعلن نواز شريف من جانبه أنه يرفض الإستقالة، وقال أن الحكومة الحالية ستكمل مدة ولايتها التى ستستمر لخمس سنوات وفقا للدستور.

أ ش أ