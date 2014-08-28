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الطائرات السورية تقصف معبر القنيطرة

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الطائرات السورية تقصف معبر القنيطرة الطائرات السورية تقصف معبر القنيطرة

ارشيفية

قصفت طائرات سورية معبرا حدوديا في الجولان المحتل كان مسلحو المعارضة قد استولوا عليه في وقت سابق، إضافة إلى سيطرتهم على كامل الشريط الحدودي في الهضبة التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1976.

وقال مسلحون حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” إن مقاتلات سورية قصفت مواقع لمقاتلي المعارضة بالقرب من معبر القنيطرة الحدودي في الجولان المحتل.

وكان مقاتلو المعارضة قد استولوا على المعبر خلال اشتباكات وصفت بأنها من أعنف الاشتباكات التي شهدتها تلك المنطقة الاستراتيجية هذا العام.

وفي وقت سابق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، إن مقاتلي المعارضة السورية من جبهة النصرة وغيرهم من “الإسلاميين” سيطروا على المعبر، وذلك بعد قتال شرس مع القوات السورية في نقطة القنيطرة الحدودية.

وقال المرصد السوري إن 20 جنديا سوريا و14 من مقاتلي المعارضة قتلوا في الاشتباكات.

وتشرف الأمم المتحدة على معبر القنيطرة بين سوريا والجولان المحتل، وتبعد المسافة بين المعبرين السوري والإسرائيلي نحو 200 متر.

وفي ريف إدلب، قصفت طائرات ميج حكومية مدينة معرة النعمان بوابل من القذائف الصاروخية، فيما قتل 7 أشخاص بقصف بالبراميل المتفجرة على بلدة أبو الضهور.

وتمكن الجيش الحر من تدمير طائرة مروحية في مطار حماة العسكري بعد استهدافه بصواريخ جراد، فيما سمعت أصوات انفجارات تهز المدينة.

 

 

أ ش أ

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