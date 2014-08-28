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الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق شب بمحول كهرباء بشبرا الخيمة

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الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق شب بمحول كهرباء بشبرا الخيمة الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق شب بمحول كهرباء بشبرا الخيمة

أرشيفية

أخمدت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية حريق شب بمحول كهرباء بناحية شارع الشعراوى بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة ،و وبالفحص تبين نشوب الحريق بالمحول الكائن خلف سور شركة كريستال عصفور البوابه رقم 9 بقسم تان شبرا الخيمة ،وأتت النيران على المحول بالكامل.

ولم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالارواح ، وبسؤال شهود الواقعه كلاً من محمد عبداللاه السيد 40 سنة سائق ، ورمضان متولى عبدالجيد على 39 سنة عامل قررا بعطل المحول وإنبعاث أدخنه منه وإشتعال النيران به ولم يشتبها فى ذلك جنائياً ،فتم التحفظ على مكان الحريق وأخطرت الادله الجنائيه لاتخاذ شئونها ،و كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8285 ادارى قسم ثان شبرا الخيمه لسنة 2014 ، وجارى العرض على النيابة للتحقيق .

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