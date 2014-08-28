من يستخدم اسم نجم أراب أيدول أحمد جمال من أجل النصب؟

تفاجأ المطرب المصري أحمد جمال مشترك برنامج "أراب أيدول"، بأخبار تُفيد بأنه سيظهر في برنامج "أنت حر" مع المنتج محمد العدل.

وعند قيام جمال بقراءة الخبر، اتّصل فوراً بالقائمين على البرنامج، ليؤكد لهم أن هناك من ينتحل اسمه وينصُب على الكثيرين، موضحاً أن ظهوره الإعلامي وكافة أموره يتم ترتيبها مع مدير أعماله سيكا.

يذكر أنها ليست المرّة الأولى التّي يتم الاتفاق على الحفلات أو البرامج باستخدام اسم أحمد جمال، وأن هناك من يعمل على استغلال اسمه من أجل النّصب على الآخرين.

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