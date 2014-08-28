إغماء مطربة تونسية يتسبب بموجة من الشائعات

منال عمارة هي مطربة تونسية شابّة تحبّ "الدلع" في أغانيها وفي حديثها، وقد حققت نجاحاً وشهرة بعد تقديمها أغانٍ تجمع بين الطّرافة في كلماتها والدلع في أدائها، وكثيراً ما أثارت ردود فعل متباينة بين معجب ومنتقد، ولكن عمارة واصلت اختيارها لهذا النوع من الأغاني غيرعابثة بمن يرفضها، معوّلة على الرصيد الذي اكتسبته لدى الشّباب خصوصاً.

وقد جدّت منذ أيام حادثة أثارت لغطاً كبيراً، وخلاصتها أن منال غنّت في حفل خاصّ لزفاف في مدينة "صفاقس" بمنطقة جنوب تونس العاصمة، وأثناء الحفل وحسب بعض المصادر، فأن الفنانة أُغمي عليها أثناء الغناء، وكادت أن تسقط أرضاً، فتوقفت فوراً عن إكمال وصلتها، فيما ساعدها بعض أعضاء فرقتها لنقلها إلى الكواليس لتسترجع قواها.

وقد قام أحد من الحضور بتصوير اللّقطة التي تُظهر ما حصل مع عمارة، ووقام ببثها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد ورد في أحد المواقع الالكترونية أن الفنانة كانت في وضع غير طبيعي على المسرح، وكانت تترنح يميناً ويساراً، كما أورد الموقع أن عمارة غنّت أغنية عن الفراش وليلة الدخلة، كما قالت كلاماً سوقياً أدت إلى إستياء الحضور منها، كما ذكر الموقع أن إحدى قريبات العروس أخرجت عمارة من القاعة.

وبعد هذه التّعاليق المتضاربة والروايات المختلفة عن الحادثة، نشرت منال عمارة كلمة مختصرة على مواقع التّواصل الاجتماعي، كذّبت فيها ما قيل بأنها كانت في حالة غير طبيعية وأنها تفوّهت بكلام سوقي، مؤكدةً أن كل فنان معرّض إلى الإرهاق، وأشارت إلى أن نجاحها أقلق البعض، مضيفةً أنها لن تولي أهمية لما يُقال.

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