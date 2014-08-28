الملحن باحمدين يجهّز أغنية جديدة للفنان محمد عبده

أكّد الملحن عبد الرحمن باحمدين إنه ما يزال في طور تلحين الأغنية الوطنية "الله لا يغير علينا"، والذي من المقرر أن يغنيها الفنان محمد عبده، وهي من كلمات الشاعر محمد العجيمي.

بذلك نفى باحمدين ما تردّد مؤخراً من تواجد الفنان محمد عبده في القاهرة لتسجيل الأغنية، مشيراً إلى أنه يرى أن النص جميل ويجب أن يُخرَج بصورة رائعة ليكون متميزاً في ظل وجود العديد من الأعمال الوطنية خلال فترة اليوم الوطني السعودي الموافق في 23 من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأشار الملحن باحمدين إلى أنه تعاون سابقاً مع محمد عبده في أغنية وطنية بعنوان "قدها وقدود"، وأغنية أخرى "أنا القصيدة" التي لم يقم عبده بتقديمها بصورة رسمية ضمن ألبوم غنائي بسبب تسريبها، إلاّ أنه قدّمها في عدد من الجّلسات الخاصّة، وفي جلسة "روتانا"، وقد تمّ تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب.

وعن تعاونه مع الفنانين الآخرين قال باحمدين: "أعتبر نفسي مُقلاً في هذا المجال بسبب عملي السابق في شركة "أرامكو"، لكنني قبل سنتين بدأت التركيز أكثر في مجال التلحين، خصوصاً بعد إحالتي للتقاعد المُبكر".

وتابع: "حالياً يوجد بحوزتي العديد من الأغاني التي انتهيت من تلحينها، وسيغّنيها مجموعة من الفنانين، منها أغنية "المحبة" للفنانة سمية بعلبكي، وأغنية "آه لو تعرف غلاك" وسيقدمها الفنان طلال سلامة، وأغنية من كلمات المعنى سيغنيها الفنان محمد هاشم، فضلاً عن أوبريت غنائي مصغّر لليوم الوطني الإماراتي من كلمات محمود حلواني، وهو من غناء مجموعة من الفنانين الشباب".

أما أغنية "أنا القصيدة" فتقول كلماتها:

لا تملين الشِعِرْ وأنا القصيدة صاغها من لوعة أيامي زماني

المعاني من غرابيلي جديدة من عذابي لحّنوْ حلو الأغاني

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كل ما ونّيت ردوها نشيدة واسمع جروحي تصيح بصوت ثاني

حرفيَ المجروح سامِرْهُم يعيده كل ما ودعت موجوعٍ لفاني

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مع جميع الناس وأفكاري وحيدة شالوا الحاني وأنا شلت المعاني

زلّـت الأيـام وأحلامـي بعيـدة والغريب يعذّبَه طول الثواني

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الحزن لى ضاق في صدري شديدة ابتسم لين يَغبطني من لقاني

يا حبيبة شعري وغالي خريدة يا اشتياق الروح يا داعي حناني

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يا عروسٍ في خيالاتي فريدة زفّها رَكْب الغرام إلى مكاني

إنتِ والأيام في وجهي عنيدة والليالي ساريه والعمر فاني

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