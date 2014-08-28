أسامة منير لوزير الآثار: «بتشتغل إيه؟».. والدماطي يرد: حارس مصر (فيديو)

«حضرتك بتشتغل إيه؟».. سؤال توجه به الإعلامي، أسامة منير، لوزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطي، حين حل الأخير ضيفًا على برنامجه «90 دقيقة»، الأربعاء،على قناة «المحور»، ليرد الوزير: «أنا حارس آثار مصر».
واستعرض «الدماطي» مهام وزارته قائلًا: «مصر أغنى دولة في العالم من ناحية تواجد الأثار بها.. إحنا إغنى دول العالم، ووزارة الآثار إضافة للدولة، لأنها تسمح بالترميمات للأثار والتنقيب عن الجديد».
وأضاف: «الوزارة يعمل بها 38 ألف عاملًا في قطاعات مختلفة تمثل أهمية كبرى».
وكشف وزير الآثار أن هناك تعاون بين وزارتى السياحة والآثار لترويج وتنشيط السياحة الأثرية في مصر.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة