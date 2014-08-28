أسامة منير لوزير الآثار: «بتشتغل إيه؟».. والدماطي يرد: حارس مصر (فيديو)

«حضرتك بتشتغل إيه؟».. سؤال توجه به الإعلامي، أسامة منير، لوزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطي، حين حل الأخير ضيفًا على برنامجه «90 دقيقة»، الأربعاء،على قناة «المحور»، ليرد الوزير: «أنا حارس آثار مصر».

واستعرض «الدماطي» مهام وزارته قائلًا: «مصر أغنى دولة في العالم من ناحية تواجد الأثار بها.. إحنا إغنى دول العالم، ووزارة الآثار إضافة للدولة، لأنها تسمح بالترميمات للأثار والتنقيب عن الجديد».

وأضاف: «الوزارة يعمل بها 38 ألف عاملًا في قطاعات مختلفة تمثل أهمية كبرى».

وكشف وزير الآثار أن هناك تعاون بين وزارتى السياحة والآثار لترويج وتنشيط السياحة الأثرية في مصر.