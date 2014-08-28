الولايات المتحدة تسعى لتكوين حلف إقليمي لمواجهة داعش

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر بساكي، إن بلادها تسعى إلى تكوين حلف إقليمي، يعمل على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المعروف إعلاميا بـ«داعش».

وأضافت «بساكي»، الأربعاء، في موجزها الصحفي بواشنطن: «داعش قلق ينتاب العديد من الدول في المنطقة، متمثل في خطر لا يواجه العراق فحسب بل المنطقة بأسرها، لذا فقد شهدنا ووجدنا بأن العديد من البلدان اشتركت وأعربت عن اهتمامها بالمشاركة في جهد إقليمي لمعالجة هذا الصراع».

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إلى قيام بلدها بخطوات تهدف إلى «تجفيف مصادر داعش لتجنيد المقاتلين الأجانب»، منها تعيين السفير روبرت برادكي، في مارس الماضي، مستشارًا في قضية معونة شركاء الولايات المتحدة في قضية المقاتلين الأجانب في سوريا.