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وزير الآثار يهدم «أسطورة ثلث آثار العالم» (فيديو)

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نفى وزير الآثار، الدكتور ممدوح الدماطي، أن يكون لدى ثلث آثار العالم، وهي المعلومة التي تكتب في الكتب المدرسية منذ عقود ودرستها أجيال، في حديثه مع الإعلامي، أسامة منير، حين حل على الأخير ضيفًا في برنامجه «90 دقيقة» على قناة المحور.

وكان «منير» ذكر أن مصر تحوي «ثلث آثار العالم»، وهي معلومة وردت في الكتب المدرسية على مدار عقود، إلا أن وزير الآثار رد عليها وقال: «عبارة ثلث آثار العالم هي عبارة بها نوع من المبالغة»، متابعًا: «إحنا عندنا أكبر كم من الآثار في العالم.. أغنى دولة في الآثار في العالم، أما حكاية ثلث دي فـ...».

وتوجه المذيع التلفزيوني للوزير سائلًا: «هي مش ثلث آثار العالم كما يقولون؟»، ليرد الوزير: «عند حضرتك آثار الصين، الهند، فينيقيا، اليونان، الرومان، العراق، إسبانيا...»، مضيفًا: «أنا بتكلم على النسبة، مش حكاية ثلث آثار العالم، إحنا أغنى دولة في العالم في الآثار».

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