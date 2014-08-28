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ملك البحرين وأمير قطر استقبلا سعود الفيصل وخالد بن بندر ومحمد بن نايف

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ملك البحرين وأمير قطر استقبلا سعود الفيصل وخالد بن بندر ومحمد بن نايف ملك البحرين وأمير قطر استقبلا سعود الفيصل وخالد بن بندر ومحمد بن نايف

    استقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في قصر القضيبية امس صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

ورحب جلالة الملك حمد بن عيسى وفق مابثته وكالة الأنباء البحرينية بأصحاب السمو، معرباً عن اعتزازه بعمق العلاقات المتميزة التي تربط المملكتين الشقيقتين، وعن تقديره للمواقف المشرفة للمملكة بقيادة خادم الحرمين التي عكست روابط الأخوة والمصير المشترك، مثمناً دورها الرائد في دعم مسيرة مجلس التعاون. وبحث جلالة ملك البحرين مع سمو وزير الخارجية مجمل التطورات والأحداث المستجدة التي تشهدها المنطقة والتأكيد على أهمية استقرارها والحفاظ على أمنها وإبعادها عن التوترات. كما استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في وقت سابق من يوم امس في الديوان الأميري صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر رئيس الاستخبارات العامة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية. وجرى خلال الاستقبال وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية استعراض آفاق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها إضافة إلى بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك.

كما تم تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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